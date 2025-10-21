Tânăr reținut după ce a coborât din mașină și a bătut un șofer implicat într-un accident

Agresiunea a fost surprinsă video de un martor, iar pe baza imaginilor polițiștii s-au autosesizat și au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe, deși victima nu sesizase incidentul.

Luni, pe Calea București din Brașov, în urma unui incident rutier soldat cu pagube materiale, tânărul de 21 de ani, care se afla într-un alt vehicul neimplicat în accident, a coborât din mașină și l-a lovit pe șoferul considerat responsabil de producerea evenimentului - un bărbat de 65 de ani din municipiul Bistrița.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

(sursa: Mediafax)