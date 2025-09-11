Un TIR a intrat în două mașini parcate și într-un imobil

Polițiștii au fost sesizați joi dimineața, în jurul orei 5.30, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, care conducea un TIR, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor.

Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. ISU Cluj anunță că este vorba de un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, care a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă. Ulterior, acesta a fost transportat la spital.

Polițiștii continuă cercetările.

(sursa: Mediafax)