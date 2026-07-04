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Tragedie pe un drum din Buzău: A murit un motocilist de 22 de ani

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   21:52
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Tragedie pe un drum din Buzău: A murit un motocilist de 22 de ani
Arhiva/ În urma impactului, motociclistul a suferit răni incompatibile cu viața

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața sâmbătă seară, în urma unui accident rutier produs pe DN10, în localitatea Măgura, județul Buzău. Traficul în zonă a fost dirijat de polițiști.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, accidentul s-a produs pe DN10, în localitatea Măgura. Din primele cercetări a reieșit că o motocicletă condusă dinspre Brașov către Buzău de un tânăr de 22 de ani, din Măgura, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.

La volanul mașinii se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Prahova.

În urma impactului, motociclistul a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat. Polițiștii au dirijat circulația în zona producerii accidentului. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Accident mortal
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