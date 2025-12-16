Transportul public din Constanța, paralizat de o grevă spontană. Niciun autobuz nu a ieșit pe traseu

Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de neacordarea primei de Crăciun și față de nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă. Situația a afectat mii de locuitori și a amplificat tensiunile dintre personal și conducere, arată Digi24.

Șoferii și personalul TESA au refuzat să își înceapă activitatea, oprind complet transportul public. Reprezentanții companiei au confirmat caracterul spontan al protestului, explicând că acesta a fost declanșat fără un anunț prealabil.

Sindicatele reclamă neîndeplinirea unor obligații din Contractul Colectiv de Muncă, precum plata primei de Crăciun, acordarea voucherelor de vacanță și menținerea valorii bonurilor de masă. La acestea se adaugă și alte probleme acumulate în timp. Printre revendicări se numără și demisia directorului general, Fănel Popa, acuzat de lipsă de comunicare și transparență. Protestatarii avertizează că acțiunea ar putea continua dacă cererile lor nu sunt soluționate.

Bogdan Gheorghe, lider sindical, a declarat că nivelul nemulțumirilor a atins punctul maxim și speră ca discuțiile cu administrația companiei să ducă la reluarea rapidă a transportului.

Această grevă spontană a pus în dificultate mii de constănțeni care depind zilnic de autobuze. În lipsa acestora, tarifele serviciilor de taxi și ridesharing au crescut considerabil încă din primele ore ale dimineții. Mulți pasageri au fost luați prin surprindere, neexistând un anunț anterior privind întreruperea circulației, scrie Digi24.

Potrivit martorilor, angajații s-au strâns în curtea CT Bus în jurul orei 4:00, iar de la ora 5:30 niciun autobuz nu a mai plecat pe trasee.

Conducerea companiei a invitat reprezentanții salariaților la negocieri, însă nu a oferit un termen clar pentru reluarea serviciului. Acest protest scoate în evidență problemele persistente din sistemul de transport public al Constanței și ridică semne de întrebare privind modul în care vor fi gestionate cererile angajaților în perioada sărbătorilor.

