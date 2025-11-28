Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, distrusă

Poliţia a deschis o anchetă după ce persoane necunoscute au distrus troiţa din satul Tâncăbeşti. Potrivit unor surse din poliție citate de G4Media, este vorba despre troița unde se strâng simpatizanţi ai mişcării legionare.

„La data de 28 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat în zona adiacentă a DN1 faptul că o troiţă din satul Tâncăbeşti a fost distrusă. La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis vineri IPJ Ilfov.

Anul trecut, mai multe persoane au participat, în luna decembrie, în Tâncăbeşti, la comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu, la Troiţa ridicată în memoria sa. La acel eveniment a participat și lidera partidului S.O.S România, Diana Șoșoacă, care s-a ales și cu dosar penal. Ulterior, ea a spus că a fost amenințată de Parchetul General că va fi arestată.

„Am fost amenințată de Parchetul General că voi fi arestată până la 12 noaptea pentru că mi-am permis să aprind o lumânare la troița lui Corneliu Zelea Codreanu și că mi-am permis să fac parastas în memoria eroilor neamului românesc, unul dintre ei fiind Corneliu Zelea Codreanu”, spunea Diana Șoșoacă anul trecut.

Corneliu Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier, a fost ucis în pădurea de lângă satul Tâncăbeşti pe 30 noiembrie 1938. Aici a fost ridicată o troiţă, unde simpatizanţi ai mişcării legionare îl comemorează în fiecare an pe Zelea Codreanu. Legea, însă, interzice utilizarea în public a simbolurilor fasciste.

