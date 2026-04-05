Un turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină, arestat preventiv

„Ieri, 4 aprilie, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile, propunere însușită de magistrați”, infomează IGPR.

Polițiștii precizează că cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Reamintim că bărbatul în vârstă de 45 de ani, cetățean turc, a fost reținut sâmbătă după amiază, după ce a fost prins în flagrant, transportând cu tirul două genți care conțineau 33 de pungi de cocaină, însumând o cantitate de 30 de kilograme.

Bărbatul era șofer de tir, iar anchetatorii au găsit gențile în urma percheziției în interiorul capului de tractor.

(sursa: Mediafax)