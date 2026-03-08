x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava

Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   17:03
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN via NewsBucovina.ro/Un ucrainean a fugit de război, folosind un avion de mici dimensiuni

Un ucrainean de 31 de ani, care a fugit de războiul din țara sa la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni, a aterizat, duminică dimineața, în Frătăuții Vechi, din județul Suceava. Au fost anunțate autoritățile de frontieră ucrainene prin Punctul de Contact Porubne.

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au fost informați, duminică, în jurul orei 10.30, despre identificarea, de către lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, a unui cetățean ucrainean care a trecut frontiera de stat din Ucraina în România la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni.

Evenimentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava.

În urma sesizării, au fost informați polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, care s-au deplasat de urgență la fața locului.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, în cooperare cu polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava, a fost identificat cetățeanul ucrainean care avea asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene.

Este vorba de un bărbat în vârstă de 31 de ani, care a solicitat o formă de protecție temporară în România, pe fondul conflictului armat din Ucraina.

Totodată, în grădina din spatele unei locuințe din localitatea Frătăuții Vechi a fost identificat și aparatul de zbor de mici dimensiuni cu care acesta a trecut frontiera.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin Punctul de Contact Porubne, iar bărbatul a fost dus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că bărbatul nu figurează ca fiind intrat legal în România.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul Penal, precum și „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 115 alin. 1 din Codul Aerian.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Curții de Apel Suceava.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ucrainean fuga razboi suceava
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri