Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au fost informați, duminică, în jurul orei 10.30, despre identificarea, de către lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, a unui cetățean ucrainean care a trecut frontiera de stat din Ucraina în România la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni.

Evenimentul s-a produs pe raza localității Frătăuții Vechi, județul Suceava.

În urma sesizării, au fost informați polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, care s-au deplasat de urgență la fața locului.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, în cooperare cu polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava, a fost identificat cetățeanul ucrainean care avea asupra sa un pașaport biometric eliberat de autoritățile ucrainene.

Este vorba de un bărbat în vârstă de 31 de ani, care a solicitat o formă de protecție temporară în România, pe fondul conflictului armat din Ucraina.

Totodată, în grădina din spatele unei locuințe din localitatea Frătăuții Vechi a fost identificat și aparatul de zbor de mici dimensiuni cu care acesta a trecut frontiera.

Autoritățile de frontieră ucrainene au fost informate prin Punctul de Contact Porubne, iar bărbatul a fost dus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus pentru continuarea cercetărilor.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că bărbatul nu figurează ca fiind intrat legal în România.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul Penal, precum și „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documentele de certificare necesare”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 115 alin. 1 din Codul Aerian.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Curții de Apel Suceava.

(sursa: Mediafax)