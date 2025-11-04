Un mort și doi răniți după ce o mașină s-a răsturnat în șanț

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Noi 2025   •   09:34
O persoană a murit și alte două sunt rănite, în urma unui accident care a avut loc marți dimineața, în localitatea Lipău, județul Satu Mare. Mașina în care se aflau victimele a părăsit drumul și s-a răsturnat în șanț.

Potrivit ISU Satu Mare, accidentul rutier s-a produs în localitatea Lipău, unde un autoturism a părăsit drumul și a ajuns în șanț.

La fața locului intervine un echipaj de stingere, modulul de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și echipajul SMURD TIM.

Au fost identificate trei victime, dintre care una, de 42 de ani, era decedată.

Alte două persoane, de 18, respectiv 36 de ani, au fost rănite. Răniții sunt evaluați medical și vor fi transportați la unitatea de primiri urgențe pentru îngrijiri suplimentare.

(sursa: Mediafax)

