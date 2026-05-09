Urmărire ca în filme la 3 dimineața! Un șofer beat a făcut praf tot ce i-a ieșit în cale în timp ce fugea de polițiști

Potrivit IPJ Constanța, incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 3:30, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Polițiștii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un bărbat, însă acesta și-a continuat deplasarea cu viteză excesivă.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea mașinii prin cartierul Tomis Nord, iar la intersecția cu strada Daliei șoferul a pierdut controlul direcției din cauza vitezei neadaptate la configurația drumului. Mașina a lovit două autoturisme parcate, a intrat în coliziune cu mai mulți copaci și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 37 de ani, din Constanța, care era singur în autoturism.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice și pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind rănit ușor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)