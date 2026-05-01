Urșii coboară la oraș de 1 Mai. Mesaje RO-Alert în toată țara!

Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta este al patrulea mesaj RO-Alert emis în județul Neamț de la începutul anului pentru avertizarea populației privind apariția urșilor în apropierea zonelor locuite.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat că, în ultimele 24 de ore, au fost transmise la nivel național 11 mesaje RO-Alert pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție.

Cele mai multe avertizări au vizat prezența animalelor periculoase, în special a urșilor, în localități din județele Argeș, Brașov, Covasna, Harghita și Neamț.

Autoritățile recomandă populației să evite apropierea de animale sălbatice, să nu încerce hrănirea acestora și să anunțe imediat serviciile de urgență în cazul observării unui urs în apropierea zonelor locuite.

(sursa: Mediafax)