Jurnalul.ro Ştiri Locale Alertă maximă în Harghita: Localnicii, avertizați prin RO-ALERT de prezența urșilor lângă locuințe

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   14:00
Hepta/ Multiple alerte emise din cauza urșilor care au coborât în orașe

Prezența unor urși a fost semnalată în ultimele zile în mai multe localități din județul Harghita, autoritățile emițând mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru populație.

Duminică, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT după ce un urs a fost văzut în localitatea Vărșag. Tot în cursul dimineții de duminică, un alt mesaj de avertizare a fost emis după semnalarea unui urs în localitatea Suseni.

Un incident similar a avut loc și sâmbătă, când autoritățile au anunțat prezența unui urs în comuna Corund, fiind transmis, de asemenea, un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea locuitorilor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în cursul zilei de joi au fost emise 11 mesaje RO-ALERT în mai multe județe din țară, cele mai multe dintre acestea vizând prezența animalelor periculoase.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zonele în care a fost semnalată prezența urșilor, să nu încerce să se apropie de animale pentru a le fotografia sau hrăni și să sune la 112 în cazul în care observă animale sălbatice în apropierea locuințelor.

(sursa: Mediafax)

 

