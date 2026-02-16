Vești bune pentru mamele din București: voucherele Materna și stimulentele pentru copiii cu dizabilități au fost plătite

Banii urmează să ajungă în conturile beneficiarilor în perioada următoare, plățile fiind făcute în tranșe, pe măsură ce municipalitatea primește alocări bugetare de la Guvern.

Potrivit Primăria Municipiului București, existau restanțe încă din toamna anului trecut, însă acestea sunt recuperate treptat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în limita fondurilor disponibile.

„M-am ocupat personal ca situația să fie rezolvată”

Primarul Ciprian Ciucu a transmis că a intervenit direct pentru deblocarea plăților, astfel încât programul Materna să fie adus la zi.

„Am stabilit ca voucherele Materna să fie plătite integral. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primește 2.000 de lei pentru testele morfologice esențiale, efectuate în săptămâna 11 de sarcină și în ultimul trimestru, indiferent de venit”, a precizat edilul.

Ce sunt voucherele Materna

Programul Materna este destinat sprijinirii femeilor însărcinate din București și are ca scop:

facilitarea accesului la investigații medicale importante

prevenirea complicațiilor în sarcină

sprijinirea sănătății mamei și a copilului

În paralel, stimulentul pentru copiii cu handicap reprezintă un ajutor financiar vital pentru familiile aflate în situații vulnerabile.

De ce au existat întârzieri la plată

Primăria Capitalei explică blocajul financiar prin reduceri masive ale bugetului municipal. Conform comunicatului, în ultimii doi ani, Guvernul condus de Marcel Ciolacu ar fi diminuat bugetul Bucureștiului cu aproximativ 3,5 miliarde de lei, ceea ce a dus la imposibilitatea temporară de a onora la timp toate plățile sociale.

Reprezentanții municipalității dau asigurări că:

plățile vor continua

restanțele vor fi stinse treptat

beneficiarii vor fi ținuți la curent cu evoluția viramentelor

Pentru mii de mame și familii din București, anunțul vine ca o gură de oxigen, într-un context economic dificil, în care orice sprijin financiar contează.