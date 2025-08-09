x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură

O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură

de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   21:00
O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură

O vidră a ajuns într-un salon de coafură din orașul Carei. Animalul a fost capturat și apoi a fost eliberat în natură.

Incidentul s-a produs sâmbătă. Potrivit Jandarmeriei, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei a fost solicitat să intervină într-o situație mai puțin obișnuită: o vidră speriată și dezorientată a ajuns în interiorul unui salon de coafură din oraș.

Animalul a fost capturat de jandarmi.

„Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere. Vidra, a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul”, au transmis jandarmii.

Vidra este o specie strict protejată atât prin legislația națională, cât și prin convențiile internaționale.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: vidra salon carei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri