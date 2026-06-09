Salvare contracronometru din mijlocul apelor: Un bărbat izolat pe un excavator a fost extras cu elicopterul SMURD

Pompierii militari de la ISU Dâmbovița au intervenit în localitatea Buciumeni pentru salvarea unei persoane surprinse de viitură.

Aceasta se afla pe un excavator.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale și o barcă.

În cele din urmă, bărbatul a fost salvat cu un elicopter SMURD.

Județul Dâmbovița a fost marți sub avertizări Cod portocaliu de ploi și este până la ora 24.00 sub avertizare Cod portocaliu de inundații.

(sursa: Mediafax)