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Salvare contracronometru din mijlocul apelor: Un bărbat izolat pe un excavator a fost extras cu elicopterul SMURD

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   19:15
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Salvare contracronometru din mijlocul apelor: Un bărbat izolat pe un excavator a fost extras cu elicopterul SMURD
Inspectoraul General al Aviației din Ministerul de Interne/Momentul în care un bărbat prins de viitură pe un utilaj este salvat pe calea aerului

Un bărbat care a fost surprins de o viitură în localitatea Buciumeni, județul Dâmbovița, pe un excavator a fost salvat marți cu ajutorul unui elicopter SMURD.

Pompierii militari de la ISU Dâmbovița au intervenit în localitatea Buciumeni pentru salvarea unei persoane surprinse de viitură.

Aceasta se afla pe un excavator.

La fața locului au intervenit mai multe autospeciale și o barcă.

În cele din urmă, bărbatul a fost salvat cu un elicopter SMURD.

Județul Dâmbovița a fost marți sub avertizări Cod portocaliu de ploi și este până la ora 24.00 sub avertizare Cod portocaliu de inundații.

(sursa: Mediafax)

 

 

 

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Subiecte în articol: viitura elicopter excavator
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