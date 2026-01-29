Vlad Popescu Piedone: Dealul Arsenalului – Uranus intră în regenerare urbană

Consiliul General al Municipiului București a aprobat realizarea unui protocol de asociere între mai multe instituții centrale și locale pentru implementarea proiectului strategic „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”.

Potrivit primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, coordonarea lucrărilor va fi preluată direct de Primăria Sectorului 5, cu scopul de a accelera etapele de execuție și de a elimina blocajele administrative.

Parteneriat instituțional fără precedent

Protocolul aprobat reunește Municipiul București, Primăria Sectorului 5, Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul României, Academia Română, Metrorex SA și Patriarhia Română, într-un efort comun pentru transformarea uneia dintre cele mai sensibile și importante zone urbane din București.

Proiectul vizează zona Dealul Arsenalului – Uranus, situată în imediata vecinătate a unor repere emblematice precum Palatul Parlamentului, Piața Constituției, Parcul Izvor, Academia Română și Catedrala Națională.

Un parc modern, la standarde europene

Conform edilului, viitorul parc nu va fi doar o zonă verde, ci un spațiu de relaxare modern, conceput la standarde europene, menit să devină „plămânul verde” de care Sectorul 5 are nevoie.

„Nu este doar un spațiu verde, este un proiect esențial pentru calitatea vieții bucureștenilor și pentru revitalizarea unei zone neglijate mult timp”, a transmis primarul.

Coordonare directă pentru rezultate rapide

Pentru a evita întârzierile birocratice și disfuncționalitățile întâlnite frecvent în proiectele de mare anvergură, Vlad Popescu Piedone a anunțat că va monitoriza personal desfășurarea lucrărilor, cu următoarele obiective:

Respectarea strictă a termenelor , prin monitorizare zilnică;

Calitate fără compromis , prin supervizarea materialelor și a amenajărilor peisagistice;

Transparență totală, prin informarea constantă a cetățenilor cu privire la stadiul lucrărilor.

„Sectorul 5 se schimbă sub ochii noștri”

Primarul Sectorului 5 afirmă că proiectul Dealul Arsenalului – Uranus este parte dintr-o strategie mai amplă de transformare a zonelor uitate în repere ale Capitalei.

„Sectorul 5 se schimbă sub ochii noștri. Continuăm să facem imposibilul posibil, pentru că oamenii acestui sector merită tot ce este mai bun”, a transmis edilul.

Implementarea proiectului este așteptată să aducă beneficii nu doar pentru locuitorii Sectorului 5, ci și pentru întreaga Capitală, prin crearea unui nou pol urban de recreere, identitate și coeziune socială.