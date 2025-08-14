O vulpe a fost capturată, după ce și-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   20:45
O vulpe, care își făcuse cuib în apropierea unui loc de joacă pentru copii, a fost prinsă de jandarmi. Localnicii din zona Braytim, municipiul Timișoara, au alertat autoritățile.

Printr-un apel la 112, locuitorii din zona Braytim din Timișoara au anunțat faptul că o vulpe și-a făcut cuib în apropierea parcului de joacă pentru copii, potrivit Jandarmeriei Timiș.

Un echipaj a reușit să captureze animalul sălbatic și să-l elibereze apoi, în siguranță, în mediul său natural, departe de zonele aglomerate.

