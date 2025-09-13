x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator 1.100 de spații de depozitare au fost închise, în urma unor controale efectuate de ANAF

1.100 de spații de depozitare au fost închise, în urma unor controale efectuate de ANAF

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   17:49
1.100 de spații de depozitare au fost închise, în urma unor controale efectuate de ANAF

Peste 1.100 de spații de depozitare au fost închise în urma unor controale ample în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, în cadrul unei acțiuni ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Acțiunile au implicat 120 de inspectori antifraudă și au avut ca scop identificarea bunurilor neînsoțite de documente legale, tranzacționate direct pe piața neagră sau introduse în circuite de tranzacționare complexe, cu scopul de a evita obligațiile fiscale, a anunțat ANAF printr-un comunicat de presă.

„Pentru clarificarea situației de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deținătorilor reali ai mărfurilor depozitate și a documentelor de proveniență a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spații de depozitare cu o suprafață de aproximativ 150.000 de mp.”, se arată în comunicatul emis.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: controale ANAF spatii depozitare sigilare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri