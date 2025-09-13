1.100 de spații de depozitare au fost închise, în urma unor controale efectuate de ANAF

Acțiunile au implicat 120 de inspectori antifraudă și au avut ca scop identificarea bunurilor neînsoțite de documente legale, tranzacționate direct pe piața neagră sau introduse în circuite de tranzacționare complexe, cu scopul de a evita obligațiile fiscale, a anunțat ANAF printr-un comunicat de presă.

„Pentru clarificarea situației de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deținătorilor reali ai mărfurilor depozitate și a documentelor de proveniență a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spații de depozitare cu o suprafață de aproximativ 150.000 de mp.”, se arată în comunicatul emis.

(sursa: Mediafax)