140 de mine marine, descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a participat vineri la prezentarea, în Portul militar Constanța, a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, achiziționat de Guvern.
El a scris sâmbătă pe Facebook despre căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău și echipajul navei „Căpitan Constantin Dumitrescu”.
„Am cunoscut-o pe doamna comandor care a condus echipajul vânătorului de mine
El spune că, de la începutul războiului din Ucraina declanșat de Rusia, au fost descoperite și neutralizate peste 140 de mine marine, iar peste 11.000 de nave comerciale au navigat în siguranță pe culoarele marcate de forțele aliate.
