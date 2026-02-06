4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură în București

O femeie obsedată de Feng Shui a provocat o mulțime de accidente, pentru că tot muta oglinda de trafic din cartier ca să aibă armonie
Asta face ca sistemul centralizat de termoficare să funcționeze la o capacitate de 59%.
Cauza ar fi, în principal, aceeași care a afectat și luna trecută o mare parte din blocurile capitalei și anume „parametrii insuficienți livrați de către CET SUD”.
Cei mai afectați de această situație sunt locuitorii din cartierele Colentina, Pantelimon, Aviației și Titan.
