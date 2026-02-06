x close
4.000 de blocuri fără apă caldă și căldură în București

de Adrian Stoica    |    06 Feb 2026   •   11:59
Sursa foto: Jurnalul/Cei mai afectați de această situație sunt locuitorii din cartierele Colentina, Pantelimon, Aviației și Titan.

Conform sistemului TERMO-ALERT, gestionat de către Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), la ora aceasta circa 4000 de blocuri din Capitală nu primesc apă caldă și căldură.

 Asta face ca sistemul centralizat de termoficare să funcționeze la o capacitate de 59%.

Cauza ar fi, în principal, aceeași care a afectat și luna trecută o mare parte din blocurile capitalei și anume  „parametrii insuficienți livrați de către CET SUD”.

Cei mai afectați de această situație sunt locuitorii din cartierele Colentina, Pantelimon, Aviației și Titan.

 

