5 Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din România spre Orientul Mijlociu în această seară

Potrivit datelor analizate de platforma specializată în știri din aviație și transport aerian, BoardingPass, care a semnalat informațiile, cele mai recente misiuni au avut o durată de aproximativ zece ore, mai mare decât în cazul zborurilor anterioare, care durau în jur de șase-șapte ore.

O mare parte din timpul petrecut în aer este ocupată de zborul dintre București și zona din estul Mării Mediterane și/sau Orientul Mijlociu, precum și de întoarcerea în România.

Avioanele de tip KC-135 sunt utilizate pentru realimentarea în aer a altor aeronave militare, ceea ce permite extinderea razei de acțiune a operațiunilor aeriene.

Cele cinci aeronave au decolat în ziua în care expiră ultimatumul dat Iranului de Donald Trump, într-un moment de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Mediafax, activitatea de la Baza 90 Otopeni s-a intensificat în acest context, mai multe aeronave militare fiind implicate în misiuni de sprijin. Liderul american a transmis Teheranului un termen-limită pentru a accepta un acord care să ducă la reducerea tensiunilor și la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol.

Washingtonul a avertizat că, în lipsa unui acord, reacția ar putea fi una dură, iar riscul unei escaladări militare rămâne ridicat.

Trump a transmis duminică, prin intermediul rețelelor sociale, că Iranul „va trăi în iad” dacă nu respectă cererea. Ulterior, el a publicat un alt mesaj, fără explicații: „Marți, 8.00 PM ora de Est!” (miercuri, ora României 03.00 n.r.)”.

(sursa: Mediafax)