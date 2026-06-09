9 iunie - Ziua Mondială a Acreditării

„Inovație, Încredere și Durabilitate: Puterea Acreditării” este tema aleasă anul acesta de Global Acreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), autoritatea internațională în domeniul acreditării.

La eveniment, alături de specialiștii în acreditare, au participat reprezentanți ai autorităților și mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai asociațiilor neguvernamentale care apără drepturile consumatorilor.

Discursurile celor prezenți au relevat importanța acreditării în asigurarea calității constante și superioare a produselor și serviciilor, creșterea competitivității , protecția consumatorilor si a mediului.

În cadrul evenimentului, președintele RENAR, Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel Iacobescu, a subliniat rolul esențial al acreditării în susținerea a trei piloni importanți ai progresului într-o lume aflată într-o continuă evoluție :

Facilitarea inovării

Consolidarea încrederii în evaluarea conformității prin acreditare

Susținerea unui viitor durabil

”Acreditarea nu este o simplă formalitate, ea este un instrument strategic de validare și garanție a calității. Indiferent de domeniu, fie că vorbim despre educație, sănătate sau servicii publice, ea atestă îndeplinirea unor standarde riguroase și asigură populația că instituția respectivă oferă servicii sigure și conforme cu reglementările în vigoare”,

a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Dr. h. c. Fănel Iacobescu, președintele RENAR.

” Angajamentul unei organizații sau companii față de calitate, siguranță și excelență este dovedit prin acreditarea la standarde internaționale, care oferă încredere și recunoaștere internațională. RENAR este singurul organism de acreditare din România care are parghiile necesare pentru a certifica performanța în domenii esențiale și are deschiderea de a dezvolta noi scheme de acreditare care să răspundă evoluțiilor tehnologice și să asigure conformitatea în sectoare emergente, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială sau economia circulară”, a mai adăugat președintele RENAR.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Global ACI reunește activitatea Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și a Forumului Internațional de Acreditare (IAF). Astfel, Global ACI consolidează sistemul global de acreditare prin asigurarea unei singure organizații, a unui singur cadru de guvernanță și a unei singure voci la nivel global.

Membru fondator al Global ACI și al organismului European EA (European co-operation for Accreditation), Organismul Național de Acreditare al României – RENAR este recunoscut la nivel UE și internațional pentru toate domeniile de acreditare.

Organismul Național de Acreditare al României – RENAR este recunoscut conform cerințelor Regulamentului 765/2008 al Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene

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