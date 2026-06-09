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9 iunie - Ziua Mondială a Acreditării

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   21:29
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9 iunie - Ziua Mondială a Acreditării

Organismul Național de Acreditare RENAR  a organizat, în data de  9 iunie 2026,  un eveniment  cu ocazia Zilei Mondiale a Acreditării, care sa desfășurat la  Academia de Studii Economice -  Aula Magna.

„Inovație, Încredere și Durabilitate: Puterea Acreditării”  este  tema aleasă  anul acesta de  Global Acreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), autoritatea internațională  în domeniul acreditării.

La eveniment, alături de specialiștii în acreditare,   au participat  reprezentanți ai autorităților și mediului de afaceri, precum și reprezentanți ai asociațiilor  neguvernamentale care apără drepturile consumatorilor.

Discursurile celor prezenți au relevat importanța acreditării în asigurarea calității constante  și superioare a produselor și serviciilor, creșterea competitivității , protecția consumatorilor si a mediului. 

În cadrul evenimentului, președintele RENAR, Prof. univ. dr. ing. Dr. h. c. Fănel Iacobescu,  a subliniat rolul esențial al acreditării în susținerea a trei  piloni importanți ai   progresului într-o lume aflată într-o continuă evoluție :

  • Facilitarea inovării
  • Consolidarea încrederii în evaluarea conformității prin acreditare
  • Susținerea unui viitor durabil

 

”Acreditarea nu este o simplă formalitate, ea este un instrument strategic de validare și garanție a calității. Indiferent de domeniu, fie că vorbim despre educație, sănătate sau servicii publice, ea atestă îndeplinirea unor standarde riguroase și asigură populația că instituția respectivă oferă servicii sigure și conforme cu reglementările în vigoare”,

a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Dr. h. c. Fănel Iacobescu, președintele RENAR.

Angajamentul unei organizații sau companii față de calitate, siguranță și excelență este  dovedit  prin acreditarea la standarde internaționale, care oferă  încredere și recunoaștere internațională. RENAR este singurul organism  de acreditare din România  care are parghiile necesare pentru a   certifica  performanța în domenii esențiale și are deschiderea de a dezvolta noi scheme de acreditare  care să răspundă evoluțiilor tehnologice și să asigure conformitatea în sectoare emergente, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială sau economia circulară”, a mai adăugat președintele RENAR.

Începând cu 1 ianuarie  2026, Global ACI reunește activitatea Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și a Forumului Internațional de Acreditare (IAF). Astfel, Global ACI  consolidează sistemul global de acreditare  prin asigurarea unei singure organizații, a unui singur cadru de guvernanță și a unei singure voci la nivel global.

Membru fondator al Global ACI și al organismului European EA  (European co-operation for Accreditation), Organismul Național de Acreditare al României – RENAR este  recunoscut la nivel UE și internațional pentru toate domeniile de acreditare.

Organismul Național de Acreditare al  României – RENAR este   recunoscut conform cerințelor Regulamentului 765/2008 al Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene

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