Lucrările la autostrada A0 provoacă restricții de trafic timp de două nopți pe DN 1A

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că în următoarele două nopți vor fi restricții de trafic pe DN 1A. la Kilometrul 16 se vor desfășura lucrări la autostrada A0

„În noaptea zilelor de 10/11.11.2025 și 11/12.11.2025, în intervalul orar 22:00 - 06:00, pentru realizarea în condiții de siguranță a lucrărilor de montare a grinzilor aferente pasajului de pe autostrada A0 care va supratraversa drumul național în zona kilometrului 16+800 metri, din cadrul obiectivului ,Proiectare si Execuție Autostrada de Centură București, Sector Nord, Lot 1, kilometrul 2+500 metri”, a transmis Centrul Infotrafic.

Traficul rutier, pe sensul București-Buftea si retur, se va desfășura deviat, pe următoarea varianta ocolitoare: - DN 1A kilometrul 13+255metri - Sos. Chitila Pădure – DN 7 kilometrul 13+100 metri – DN 7 kilometrul 17+750 metri – DJ 602 - Str. Milano - Str. Agricultori - Str. Garoafelor – DN 1A kilometrul 18+850 metri.

Circulația riveranilor și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritară va fi permisă pe sectoarele DN 1A cuprinse între kilometrii 13 și 16, dar și între kilometrii 18 și 16.

(sursa: Mediafax)