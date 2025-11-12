Atenție șoferi! Ceață densă pe autostrada A1 București – Pitești

Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A1 București – Pitești.
„Recomandăm reducerea vitezei, mărirea distanţei între vehicule, folosirea corespunzătoare a luminilor și evitarea opririi pe benzile de circulaţie sau pe banda de urgenţă”, transmite Ionfotrafic.
(sursa: Mediafax)
