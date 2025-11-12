x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Atenție șoferi! Ceață densă pe autostrada A1 București – Pitești

Atenție șoferi! Ceață densă pe autostrada A1 București – Pitești

de Redacția Jurnalul    |    12 Noi 2025   •   21:38
Atenție șoferi! Ceață densă pe autostrada A1 București – Pitești

Ceață densă încurcă circulația, miercuri seara, pe autostrada A1 București – Pitești.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A1 București – Pitești.

„Recomandăm reducerea vitezei, mărirea distanţei între vehicule, folosirea corespunzătoare a luminilor și evitarea opririi pe benzile de circulaţie sau pe banda de urgenţă”, transmite Ionfotrafic.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: a1 ceaţă șoferi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri