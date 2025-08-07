Marii absenți de la funeraliile lui Ion Iliescu

Președintele în funcție, Nicușor Dan, a fost în Palatul Cotroceni, joi, însă nu a participat nici miercuri, nici joi, la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe când s-a anunțat decesul lui Ion Iliescu.

Nici fostul președinte Klaus Iohannis nu a fost prezent în niciuna dintre cele două zile de funeralii și nu a avut nicio reacție oficială după decesul primului președinte din perioada post-comunistă a României. Se pare că el a transmis un mesaj familiei.

Fostul președinte Traian Băsescu a participat miercuri la funeralii. În schimb, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, cel care l-a învins pe Ion Iliescu în alegeri, a venit și miercuri să își prezinte omagiul, dar și joi, la înmormântare.

Dintre premieri s-a remarcat absența de la funeralii a primului prim-ministru al României post-decembriste, Petre Roman, care a condus România, alături de Ion Iliescu.

Au absentat, joi, și președintele în funcție, interimar, al PSD, Sorin Grindeanu.

Și alți președinți PSD și premieri au lipsit de la funeralii: Mircea Geoană sau Liviu Dragnea.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani. Ion Iliescu s-a stins din viață după ce organele i-au cedat. Iliescu suferea de cancer pulmonar și era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu" din Capitală.

