Raport: Președintele SUA amenință una din 13 țări

Președintele american Donald Trump a amenințat, a lăsat deschisă posibilitatea de a ataca sau a atacat efectiv 15 țări în timpul celor două mandate ale sale, ceea ce înseamnă aproximativ una din 13 țări din lume, potrivit unui raport CNN.

Trump a adăugat Omanul pe această listă miercuri, avertizând că țara s-ar putea confrunta cu acțiuni militare americane dacă încearcă să controleze Strâmtoarea Ormuz împreună cu Iranul, se arată în raport.

„Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”, a declarat Trump în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă.

Remarcile par a fi făcute întâmplător, mai degrabă decât ca parte a unui anunț politic formal, dar se încadrează într-un model mai larg al politicii externe a lui Trump, în care amenințările cu forța au devenit o caracteristică recurentă, se menționează.

Omanul este cel puțin a 15-a țară pe care Trump fie a amenințat că o va ataca, fie a refuzat să excludă atacul, fie a atacat efectiv în timpul președinției sale.

Aproape toate aceste cazuri au avut loc în primele 16 luni ale celui de-al doilea mandat al său, deși unele se întind pe ambele mandate.

Până în prezent, în acest mandat, Trump a lansat atacuri în șapte țări: Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela și Yemen. Unele dintre aceste țări au fost vizate și în timpul primului său mandat.

Acest total nu include atacurile asupra presupuselor ambarcațiuni de trafic de droguri din Marea Caraibelor și Oceanul Pacific, care au vizat aproape 60 de nave și au ucis peste 190 de persoane, se arată în raport.

De asemenea, Trump a amenințat sau a lăsat deschisă posibilitatea unor atacuri împotriva altor țări în timpul mandatului său actual, inclusiv Canada, Columbia, Cuba, teritoriul danez Groenlanda, Mexic, Panama și Oman.

În timpul primului său mandat, el a amenințat și Mexicul și Coreea de Nord.

Amenințările și atacurile variază ca natură. Unele, inclusiv atacurile din Irak, au fost direcționate în mod strict către ținte teroriste, mai degrabă decât către guvernul țării. Alte amenințări au fost mai puțin directe, Trump refuzând pur și simplu să excludă acțiunile militare.

Totuși, cifrele arată cât de des a invocat Trump posibilitatea forței.

Conform raportului, țările pe care le-a amenințat sau atacat reprezintă aproximativ una din 11 țări din lume, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă a populației globale a avut motive să ia în considerare posibilitatea unei acțiuni militare americane sub Trump.

Orientul Mijlociu a fost un punct de interes special. Trump a amenințat sau a vizat acum cinci țări din regiune: Iran, Irak, Oman, Siria și Yemen.

Raportul a menționat că amenințările și atacurile sale au acoperit și patru dintre cele șase continente populate ale lumii: Africa, Asia, America de Nord și America de Sud.

De asemenea, el a amenințat tehnic o țară europeană, Danemarca, discutând despre posibilitatea de a prelua Groenlanda, un teritoriu danez din America de Nord.

În mai multe cazuri, comentariile lui Trump au depășit amenințările militare și au abordat o posibilă expansiune teritorială.

Dintre cele 15 țări pe care le-a amenințat sau atacat, cinci au fost identificate de Trump ca posibile adăugiri la Statele Unite sau ținte pentru controlul SUA: Canada, Cuba, Groenlanda, Panama, în special Canalul Panama și Venezuela.

(sursa: Mediafax)