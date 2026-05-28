Mesajul Patriarhului de 1 Iunie: Cum devine familia prima școală a credinței

De Ziua Internațională a Copilului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în care pune familia creștină în centrul vieții spirituale și sociale, chemând-o să reziste provocărilor unei lumi pe care o descrie drept „indiferentă sau confuză spiritual”.

Mesajul vine într-un context simbolic dublu: în acest an, 1 Iunie coincide cu sărbătoarea Preasfintei Treimi, iar Duminica Părinților și Copiilor – rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române – va coincide cu Duminica Tuturor Sfinților.

Patriarhul Daniel a subliniat legătura profundă dintre taina Bisericii și taina familiei, citând expresia Fericitului Augustin: familia este „biserica de acasă”, locul în care copilul începe să înțeleagă iubirea părintească a lui Dumnezeu și învață „iubirea filială și fraternă în Hristos”.

Familia creștină, arată Preafericirea Sa, este „icoană a iubirii Preasfintei Treimi” – o comuniune care reflectă modelul divin al Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.

„Creat după chipul unei Comuniuni eterne, omul este chemat să intre în iubirea veșnică a Preasfintei Treimi: Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el”, a citat Patriarhul din Epistola I a Sfântului Ioan.

Mesajul nu ocolește realitățile dure ale timpului prezent.

Patriarhul Daniel a enumerat explicit amenințările cu care se confruntă familia contemporană: „criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al mass-media asupra educației.”

În fața acestor presiuni, familia creștină este chemată, potrivit Preafericirii Sale, „să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria Bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine: rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.”

Patriarhul a reamintit că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” – un prilej de „reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.”

Totodată, Patriarhul a subliniat rolul Bisericii în sprijinirea concretă a familiilor: „întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie”, dar și „programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate” și „educație religioasă adecvată pentru copii și tineri.”

Mesajul s-a încheiat cu o rugăciune adresată Preasfintei Treimi, „Izvorul vieții și al iubirii veșnice”, pentru ca darurile Sale să se reverse „asupra părinților și copiilor, pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.”

(sursa: Mediafax)