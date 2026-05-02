Accident între un autobuz STB și un tramvai în București

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că la Piața Sudului a avut loc un accident de circulație în care a fost implicat un autobuz STB și un tramvai.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 57 ani a condus un autobuz pe șos. Olteniței dinspre șos. Berceni către Bd. Constantin Brancoveanu iar când a ajuns la intersecția cu Calea Văcărești a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie în vârstă de 47 ani.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea unui pasager aflat în tramvai, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.



Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs accidentului de circulație.

(sursa: Mediafax)