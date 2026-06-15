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Imagini șocante pe un bulevard din Capitală! O mamă și copiii ei au fugit dintr-un Logan care a luat foc!

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   15:05
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Imagini șocante pe un bulevard din Capitală! O mamă și copiii ei au fugit dintr-un Logan care a luat foc!
Logan mistuit de flăcări după un impact dur în Capitală

Un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un accident urmat de incendiu pe Bulevardul Camil Ressu.

Accidentul s-a produs luni pe Bulevardul Camil Ressu, unde un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un eveniment rutier care a fost urmat de izbucnirea unui incendiu, potrivit grupului de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

În mașină se aflau mama și cele două fetițe. Acestea s-au autoevacuat înainte ca flăcările să se extindă.

Autoritățile au asigurat zona și au intervenit pentru stingerea incendiului și fluidizarea circulației.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: accident bulevard mama logan foc
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