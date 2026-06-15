Imagini șocante pe un bulevard din Capitală! O mamă și copiii ei au fugit dintr-un Logan care a luat foc!

O tânără a murit în urma unui salt de bungee jumping. Angajații parcului de distracții au uitat să-i pună coarda de siguranță
Accidentul s-a produs luni pe Bulevardul Camil Ressu, unde un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un eveniment rutier care a fost urmat de izbucnirea unui incendiu, potrivit grupului de Facebook Info Trafic București și Ilfov.
În mașină se aflau mama și cele două fetițe. Acestea s-au autoevacuat înainte ca flăcările să se extindă.
Autoritățile au asigurat zona și au intervenit pentru stingerea incendiului și fluidizarea circulației.
(sursa: Mediafax)
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