Imagini șocante pe un bulevard din Capitală! O mamă și copiii ei au fugit dintr-un Logan care a luat foc!

Accidentul s-a produs luni pe Bulevardul Camil Ressu, unde un autoturism Dacia Logan a fost implicat într-un eveniment rutier care a fost urmat de izbucnirea unui incendiu, potrivit grupului de Facebook Info Trafic București și Ilfov.

În mașină se aflau mama și cele două fetițe. Acestea s-au autoevacuat înainte ca flăcările să se extindă.

Autoritățile au asigurat zona și au intervenit pentru stingerea incendiului și fluidizarea circulației.

(sursa: Mediafax)

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