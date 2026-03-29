Accident cu cinci victime încarcerate, în județul Cluj

Două autoturisme au fost implicate în accident, în urma căruia cinci persoane au rămas încarcerate. Alte două persoane au fost transportate la spital.

Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Cluj, între localitățile Viișoara și Boldut.

Potrivit ISU Cluj, Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit. La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

În accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului, cinci persoane au rămas încarcerate.

„Au fost extrase toate cele cinci persoane folosind echipamentele speciale din dotarea autospecialelor, astfel încât să nu le fie agravate leziunile suferite. Toate erau în stare de conștiență și cooperante”, mai precizează ISU Cluj.

În plus, alte trei persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar pentru două dintre acestea s-a luat decizia de a fi transportate la spital, ambele conștiente și cooperante.

(sursa: Mediafax)