Acționarii Transgaz au câștigat 11% pentru pachete deținute după ce compania a anunțat oficial finalizarea conductelor strategice Neptun Deep și Mintia

Astfel, acțiunea Transgaz a crescut luni, 20 octombrie, cu aproximativ 11% față de 15 octombrie, data comunicatului semnat de directorul general, Ion Sterian, referitor la finalizarea celor două conducte, respectiv de la valoarea de 56,20 lei/acțiune, de joi, la valoarea de 62,40 lei/acțiune luni, la prânz (ora 12:40), scrie Mediafax.

Prin urmare, câștigul pentru o acțiune este de 6,2 lei, ceea ce înseamnă că acționarul principal, statul român, care deține 110.221.440 de acțiuni, a câștigat 683,37 de milioane de lei în mai puțin de trei zile pline de tranzacționare.

Potrivit anunțului operatorul național de sistem și transport a gazelor naturale, începând de luni, 20 octombrie, cresc limitele de funcționare ale sistemul național de transport (SNT), ca urmare a finalizării și încărcării în prima etapă a unor tronsoane a două dintre cele mai importante gazoducte ale României,

Este vorba de conducta Tuzla – Podișor, care va aduce gazele din proiectul de exploatare a gazelor din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, și conducta care aduce gazele la poarta viitoarei celei mai mari centrale electrice din Uniunea Europeană.

Dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport și determină stabilirea unor noi limitele de funcționare ale sistemul național de transport (SNT).

Volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale operat de Transgaz, denumit în termeni de specialitate Line Pack (LP), este principalul indicator al stării SNT, iar creșterea infrastructurii de transport a dus la creșterea limitelor minime și maxime de funcționare cu aproximativ 7 milioane de metri cubi standard. Aceasta este cea de-a doua creșterea a limitelor minime și maxime de funcționare a SNT din acest an, care se adaugă celor 10 milioane de metri cubi standard cu care au fost majorate la jumătatea lunii aprilie.

Proiectul de exploatare a gazelor naturale din adâncul Mării Negre, Neptun Deep, concesionat în cote egale de OMV – Petrom, care îl și operează, și Romgaz, reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro. Producția este estimată să înceapă în 2027.

Centrala electrică de cogenerare cu ciclu combinat de la Mintia, cu o capacitate instalată de 1700 MW și un consum anual de 2,5 miliarde metri cubi de gaz, centrala de la Mintia va fi cel mai mare consumator de gaze, dar și cea mai mare unitate de producție de energie din România și cea mai mare centrală din Uniunea Europeană. Mass Global Energy este compania care investește 1,4 miliarde euro în centrala construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia.

Transgaz vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate

Compania deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În ceea ce privește numărul de acționari, la data de 25 iunie 2025 erau înregistrați 18.460 acționari, cu 684 de acționari mai mulți față de data de 31 decembrie 2024, potrivit raportului citat.

Operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net consolidat de 2,82 de ori mai mare față de intervalul similar din 2024 și de 1,96 de ori mai mare, individual pentru societatea-mamă față de își propusese în bugetul de venituri și cheltuieli pentru această perioadă, arată raportul cu rezultatele financiare consolidate la 30 iunie, publicat pe 18 august pe site-ul companiei și al Bursei de Valori București.

Compania are luni, la ora 15:00, o capitalizare bursieră de 11,2 miliarde de lei.