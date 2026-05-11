Acuzații grave la Maternitatea Polizu. Părinții unui bebeluș prematur susțin că micuțul a fost lăsat să moară

Potrivit Observatornews.ro, femeia a ajuns la finalul lunii decembrie la maternitate, având risc major de naștere prematură, la doar 20 de săptămâni de sarcină. Medicii au reușit să mențină sarcina până la sfârșitul lunii ianuarie, când femeia a născut la 24 de săptămâni.

Nou-născutul era într-o stare extrem de gravă, cu insuficiență multiplă de organe, potrivit reprezentanților spitalului. De asemenea, în timpul internării, copilul ar fi dezvoltat o infecție nosocomială cu Candida glabrata, o formă rară de infecție fungică.

Bebelușul a fost ținut timp de 54 de zile în incubator și conectat la aparate medicale, perioadă în care ar fi primit tratament. În cele din urmă, copilul a murit.

Familia susține însă că medicii nu ar fi intervenit corespunzător pentru tratarea infecției contractate în spital și a depus mai multe plângeri către Colegiul Medicilor, Direcția de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și Poliție.

Cazul a ajuns și în instanță, unde medicii sunt acuzați de omor prin cruzimi.

Părinții au refuzat inițial efectuarea necropsiei, însă spitalul a trimis trupul neînsuflețit la Institutul Național de Medicină Legală. Datele preliminare ar indica faptul că decesul ar fi survenit pe fondul infecției nosocomiale, în contextul stării extrem de fragile a bebelușului prematur.

Anchetele autorităților sunt în desfășurare.