Adelina Petrițu a rămas fără permis pentru că trecut pe culoarea roșie a semaforului

Polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe o stradă din Sectorul 1, au observat o mașină al cărui șofer nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric.

Polițiștii i-au făcut semnal regulamentar de oprire, iar conducătorul autovehicului s-a conformat.

Este vorba de o femeie în vârstă de 38 de ani, a fost sancționată de polițiștii Brigăzii Rutiere cu amendă în valoare de 810 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 zile.

Surse judiciare au declarat că este vorba despre Adelina Pestrițu.

De altfel, vedeta a și mărturisit, pe Instagram, faptul că a rămas fără permis de conducere: „Adevărul este că în multe zile îmi iau mai multe responsabilități decât pot să duc și mă trezesc alergând dintr-o parte în alta, cu capul plin de liste și gânduri. Din păcate, ziua de azi s-a terminat prost: am greșit şi am rămas fără permis. Îmi pare sincer rău. Nu doar pentru consecință, ci pentru faptul că am fost neatentă într-un context care cere responsabilitate maximă. Am primit o lecție corectă!”, a spus Adelina Pestrițu.

(sursa: Mediafax)