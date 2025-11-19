Adina Elvira-Ghiță, aleasă ca judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute

Procesul de selecție s-a desfășurat în două etape – una tehnică, urmată de mai multe runde de vot, se arată în comunicatul MAE.

Judecătoarea Adina Elvira-Ghiță, profesionistă cu peste 17 ani de experiență, va prelua funcția pentru un mandat de 7 ani, începând din iulie 2026. Victoria vine după campania coordonată de Ministerul Afacerilor Externe și evaluările realizate de Consiliul de Justiție Internă al ONU, continuând seria succeselor diplomatice ale României, după alegerea judecătorilor români la CIJ și CPI, mai precizează MAE.

„România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justiție Internă al Organizației Națiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, declară Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe.

„Procedura de numire a unui judecator în unul din cele două tribunale ONU - UNDT și UNAT - este extrem de riguroasă și complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este greu de înțeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergatoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă și sprijinul deosebit de care am beneficiat și sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuție onorantă țării mele”, a declarat Adina Elvira-Ghiță.

Succesul este atribuit și echipei Misiunii Permanente a României la ONU, coordonată de ambasadorul Cornel Feruță, mai precizează reprezentanții MAE.

(sursa: Mediafax)