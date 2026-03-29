Viitorul fără dependențe: Dezbatere națională găzduită de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a transmis că evenimentul este organizat cu implicarea Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, în parteneriat cu Asociația Zi de Bine, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Dezbaterea va avea loc sub forma unei mese rotunde, la care vor participa experți în domeniul adicțiilor, medici, profesori, parlamentari și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Evenimentul va avea loc marți, 31 martie 2026, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii.

Potrivit Administrației Prezidențiale, inițiativa urmărește identificarea unor soluții pe termen lung și dezvoltarea unor programe dedicate prevenirii adicțiilor în rândul copiilor și tinerilor.

„Tema adicțiilor este tot mai relevantă, atât în România, cât și în Europa, pe măsură ce fenomenul afectează un număr tot mai mare de copii și adolescenți și amenință dezvoltarea armonioasă a tinerei generații și sănătatea societății. În acest context, prevenția timpurie devine esențială, fiind cea mai eficientă metodă de reducere a riscurilor asociate consumului de substanțe, dependențelor digitale și altor forme de adicție comportamentală, prin educație, conștientizare și intervenție coordonată”, a transmis Administrația Prezidențială.

Vor susține alocuțiuni Mirabela Grădinaru, consilierul prezidențial Diana Iancu, consilierul de stat în cadrul Administrației Prezidențiale Diana Punga, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Educației Mihai Dimian, ministrul Economiei Irineu Darău și Melania Medeleanu, fondator al Asociației Zi de Bine.

(sursa: Mediafax)