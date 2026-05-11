Jurnalul.ro Ştiri Observator Un pacient cu arsuri grave, transportat de urgență cu un Spartan militar la Bruxelles

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   21:45
Aeronava Forțelor Aeriene a decolat spre Belgia pentru salvarea unui român

Un pacient cu arsuri a fost transportat pe ruta Otopeni – Bruxelles de o aeronavă a Forțelor Aeriene Române.

Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române s-a desfășurat luni. MApN a anunțat că „o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, 11 mai, la ora 13.55, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a unui pacient cu arsuri, pe ruta Otopeni - Bruxelles (Belgia) și retur.”

Misiunea se execută în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a mecanismelor europene de cooperare aflate în vigoare.

Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului sunt asigurate de specialiști din cadrul SMURD și personal medical din Ministerul Apărării Naționale, a precizat sursa menționată.

(sursa: Mediafax)

 

