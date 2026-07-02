România sare în ajutorul Venezuelei: O aeronavă C-17 Globemaster a decolat de la Otopeni cu tone de ajutoare umanitare

Aeronava C-17 Globemaster III a decolat în jurul orei 11.30 și va duce ajutor pentru populația și infrastructura grav afectate din regiunea Yaracuy.

„În urma solicitării de asistență formulate de autoritățile venezuelene, Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru sprijinirea populației afectate. Participarea României la această misiune umanitară a fost aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 29 iunie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență. Aeronava este operată în cadrul programului Strategic Airlift Capability (SAC) și transportă materiale de cazarmament și produse medicale destinate sprijinirii populației afectate”, transmite, joi, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Prin această misiune, MApN valorifică participarea României la programul SAC, contribuind la eforturile statului român de acordare a asistenței umanitare internaționale și își reafirmă angajamentul de a sprijini, alături de partenerii naționali și internaționali, comunitățile afectate de dezastre și alte situații de urgență.

Capacitatea Strategică de Transport Aerian (Strategic Airlift Capability - SAC) este o inițiativă multinațională la care participă și România, alături de alte 11 state, și care oferă națiunilor membre acces garantat la o capabilitate de transport aerian militar, destinată să răspundă nevoilor tot mai mari de transport aerian strategic și tactic.

Înființată în anul 2008, SAC este un program multinațional independent care asigură celor 12 state participante capacitatea de a transporta personal, tehnică și echipamente pe distanțe mari prin deținerea și operarea a trei aeronave de transport strategic de tip Boeing C-17 Globemaster III. Programul își desfășoară activitatea de la Baza Aeriană Pápa a Forțelor de Apărare ale Ungariei, situată în vestul Ungariei.

România deține, asemenea celorlalte state participante, o cotă din numărul total de ore de zbor disponibile ale aeronavelor C-17 din cadrul SAC. Aceste ore pot fi utilizate pentru executarea de misiuni în sprijinul apărării naționale, al angajamentelor asumate în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite, precum și pentru desfășurarea operațiunilor de asistență umanitară și răspuns la situații de urgență.

(sursa: Mediafax)