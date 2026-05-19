Schimbare majoră la Otopeni: Plata parcării se face acum și online

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat introducerea unei noi metode de plată pentru parcarea de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Pasagerii pot achita acum taxa și online, prin intermediul platformei dedicate parcare.cnab.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, utilizatorii își pot crea rapid un cont folosind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, după care pot plăti tichetul de parcare direct de pe telefon sau calculator.

Pasagerii care folosesc parcarea aeroportului au la dispoziție mai multe variante de plată:

online, prin platforma parcare.cnab.ro;

la automate de plată, prin cele 20 de terminale amplasate în aeroport;

la casierie, prin metoda clasică de plată la ghișeu;

direct la ieșire, cu card contactless la barieră.

Directorul general al Compania Națională Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a declarat că noul sistem face parte din procesul de modernizare a serviciilor oferite pasagerilor.

„Compania Națională Aeroporturi București face încă un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București: plata online a parcării. Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului”, a precizat Bogdan Mîndrescu.

În prezent, Aeroportul „Henri Coandă” are 1.571 de locuri de parcare disponibile. Până la sfârșitul anului urmează să fie deschisă o nouă parcare cu încă 1.019 locuri.

Totodată, în această lună a fost lansată și licitația pentru construirea unei alte parcări destinate staționării pe termen lung, care va avea 795 de locuri.

(sursa: Mediafax)