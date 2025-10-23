AFM a aprobat peste 8.400 de dosare în Programul "Rabla" pentru persoane fizice

"Chiar şi într-un context economic complicat, succesul Programului Rabla Auto 2025 demonstrează angajamentul ferm al statului şi al AFM de a investi consecvent în mediu şi în sprijinirea oamenilor. Nu facem un pas înapoi în faţa provocărilor, dimpotrivă: transformăm aceste dificultăţi într-o oportunitate prin care cetăţenii devin parteneri direcţi ai unei politici publice ce urmăreşte reducerea poluării şi tranziţia către un transport mai curat şi mai responsabil", a declarat preşedintele AFM, Florin Bănică.



Potrivit instituţiei, după publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în "beneficiar aprobat pentru finanţare".



"În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului "beneficiar aprobat pentru finanţare", solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat", menţionează sursa citată.



În total, în urma şedinţei Comitetului de Avizare din cadrul instituţiei, au fost aprobate, joi, 8.486 de ecotichete, în valoare de 107.708.000 de lei, depuse în Programul "Rabla" pentru persoane fizice.



Sesiunea pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen încă se derulează, aceasta fiind deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.



Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată AFM, la secţiunea aferentă programului "Rabla Auto persoane fizice".

