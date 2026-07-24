Alertă în regiune: Presa ucraineană relatează despre drona doborâtă în România

Incidente recente

Kyiv Post a prezentat declarațiile șefului statului român și a reamintit o serie de incidente recente în care drone au ajuns în apropierea sau pe teritoriul României, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina.

Publicația ucraineană susține că România a ridicat în repetate rânduri avioane F-16 pentru monitorizarea și interceptarea dronelor care au pătruns în spațiul aerian național. În acest context, a fost menționat și incidentul din județul Galați, unde explozia unei drone a provocat un incendiu și rănirea a două persoane.

Potrivit Kyiv Post, acel caz a generat o dezbatere privind modul în care NATO ar trebui să răspundă unor astfel de incidente, fiind descris drept un episod care a amplificat tensiunile diplomatice dintre București și Moscova.

Publicația mai amintește că România a decis închiderea Consulatului General al Rusiei la Constanța și expulzarea consulului general rus, iar Moscova a răspuns prin închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg.

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Asociere cu atacurile rusești din Odesa

Publicația ucraineană Kyiv Post notează că, în perioada în care a avut loc incidentul din România, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat detectarea mai multor drone și rachete de croazieră rusești de tip „Banderol” în regiunea Odesa. Aceste drone sunt cunoscute pentru utilizarea unor componente de proveniență externă, inclusiv motoare disponibile pe piețe comerciale internaționale.

Potrivit sursei citate, un avion F-16 românesc a interceptat și doborât o dronă neidentificată care a pătruns în spațiul aerian al României, incidentul având loc în jurul orei 11:00. Informația a fost asociată de publicația ucraineană cu declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, privind intervenția forțelor aeriene române.