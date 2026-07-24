Psihiatru sau psiholog? Rolul fiecăruia în tratarea afecțiunilor mintale

Specialiștii spun că cele două domenii se completează, iar în multe cazuri cea mai eficientă abordare presupune colaborarea dintre psihiatru și psiholog.

Ce este psihiatria?

Psihiatria este o specialitate medicală dedicată diagnosticării, tratării și prevenirii tulburărilor mintale. Psihiatrii sunt medici, au absolvit o facultate ede medicină și au terminat rezidențiatul în psihiatrie.

Aceștia pot diagnostica afecțiuni psihice, solicită investigații medicale, prescriu medicamente și stabili tratamente complexe. Pregătirea le permite să identifice și situațiile în care simptomele psihice sunt cauzate de alte boli ale organismului.

Psihiatrii tratează, în special, afecțiuni precum schizofrenia, tulburarea bipolară, ADHD, psihozele, tulburările severe de dispoziție sau alte probleme care necesită tratament medicamentos.

Ce este psihologia?

Psihologul nu este medic, are studii universitare și doctorale în domeniu. Rolul său principal este evaluarea psihologică și psihoterapia, cunoscută și sub denumirea de terapie prin dialog.

Psihologii nu pot prescrie medicamente și nu pot solicita analize medicale, însă îi ajută pe pacienți să gestioneze emoțiile, comportamentele și dificultățile din viața de zi cu zi.

Aceștia oferă sprijin pentru anxietate, depresie, stres, traumă, probleme de relație, doliu, fobii, stimă de sine scăzută sau adaptarea la boli cronice.

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În ce situații este nevoie de ambii specialiști

Există numeroase afecțiuni pentru care tratamentul este mai eficient atunci când combină medicația cu psihoterapia.

Printre acestea se numără:

depresia;

tulburările de anxietate;

tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC);

tulburarea de stres posttraumatic (PTSD);

tulburările de alimentație;

dependențele de alcool sau alte substanțe.

În astfel de cazuri, psihiatrul poate prescrie tratamentul medicamentos necesar, iar psihologul îl poate ajuta pe pacient să dezvolte strategii pentru gestionarea simptomelor și prevenirea recăderilor.

Cum colaborează psihiatrii și psihologii

Tot mai multe spitale și clinici adoptă modele de îngrijire integrată, în care psihiatrii, psihologii, medicii de familie, asistenții medicali și terapeuții colaborează pentru stabilirea celui mai potrivit plan de tratament.

În funcție de nevoile pacientului, acesta poate fi îndrumat către psihoterapie, tratament medicamentos sau o combinație între cele două.

Pe cine ar trebui să consulți mai întâi?

Specialiștii recomandă ca primul pas să fie o discuție cu medicul de familie sau cu un profesionist din domeniul sănătății mintale, care poate evalua simptomele și poate face recomandarea potrivită.

De asemenea, psihiatrii și psihologii își trimit frecvent pacienții unul altuia atunci când consideră că este nevoie de o abordare multidisciplinară.

Mesajul specialiștilor este că alegerea inițială este mai puțin importantă decât faptul că persoana solicită ajutor. Indiferent dacă primul consult este la psihiatru sau la psiholog, scopul este ca pacientul să primească îngrijirea adecvată și sprijinul necesar pentru sănătatea sa mintală, potrivit health.clevelandclinic.org.