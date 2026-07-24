Ai WD-40 în casă? 5 trucuri surprinzătoare care îți pot fi de folos în timpul verii

De la petele dificile de pe mașină până la întreținerea uneltelor de grădină sau a accesoriilor pentru camping, WD-40 poate simplifica mai multe activități de vară.

Iată câteva dintre cele mai practice utilizări.

1. Îndepărtează petele de gudron de pe mașină

Parcarea sub copaci oferă protecție împotriva soarelui, dar poate lăsa pe caroserie pete de rășină sau gudron. Acestea trebuie îndepărtate cu atenție pentru a evita deteriorarea vopselei.

Pentru curățare:

testează produsul mai întâi pe o zonă mică a caroseriei;

lucrează pe o mașină rece, ferită de soare direct;

spală suprafața pentru a elimina murdăria;

aplică un strat subțire de WD-40 pe pată și lasă-l să acționeze aproximativ 5 minute;

șterge ușor cu o lavetă moale din microfibră;

spală din nou zona cu apă și șampon auto pentru a elimina eventualele reziduuri.

2. Curăță urmele de insecte de pe caroserie

În timpul verii, insectele se acumulează frecvent pe partea frontală a mașinii și pot lăsa pete greu de îndepărtat. WD-40 poate ajuta la înmuierea acestor reziduuri, făcând curățarea mai ușoară.

Pașii recomandați:

clătește mai întâi mașina cu apă;

pulverizează WD-40 pe zonele afectate;

lasă soluția să acționeze între 5 și 10 minute;

îndepărtează delicat urmele cu o lavetă moale;

spală apoi suprafața cu apă și detergent auto.

3. Protejează uneltele de grădină împotriva ruginii

Foarfecele, lopețile și alte unelte de grădină sunt expuse constant la umezeală și murdărie, ceea ce favorizează apariția ruginii. Aplicarea unui strat protector poate contribui la menținerea lor într-o stare bună.

Pentru întreținere:

curăță și usucă uneltele după folosire;

pulverizează WD-40 pe componentele metalice;

șterge excesul de produs după câteva minute;

depozitează uneltele într-un loc uscat.

4. Elimină scârțâitul balamalelor și blocajele din rulote

Excursiile cu rulota sau autorulota presupun folosirea intensă a ușilor, ferestrelor și încuietorilor. Praful și umezeala pot provoca zgomote sau dificultăți la deschidere.

Soluția este simplă:

curăță mecanismele înainte de aplicare;

pulverizează o cantitate mică de WD-40 pe balamale și încuietori;

acționează de câteva ori mecanismul pentru distribuirea produsului;

șterge surplusul cu o cârpă.

5. Îndepărtează etichetele și urmele de adeziv

Căldura verii poate face ca autocolantele și etichetele să devină mai greu de îndepărtat. WD-40 poate ajuta la dizolvarea reziduurilor de adeziv de pe anumite suprafețe, precum sticla sau plasticul.

Metoda de utilizare:

pulverizează produsul pe etichetă;

așteaptă aproximativ 5 minute;

desprinde ușor autocolantul;

curăță resturile de adeziv cu o lavetă;

spală suprafața cu apă și săpun.

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Truc suplimentar: întreținerea zonelor unde apar insecte

Unele persoane folosesc WD-40 pentru a crea o barieră temporară în zone precum marginile ușilor sau ferestrelor, datorită mirosului și texturii produsului. Aplicarea trebuie făcută cu atenție și nu înlocuiește soluțiile special concepute pentru combaterea insectelor, potrivit citymagazine.si.

Folosit corect, WD-40 poate fi un produs util pentru numeroase situații casnice întâlnite vara. De la întreținerea mașinii și a uneltelor până la pregătirea echipamentelor pentru călătorii, câteva utilizări simple pot economisi timp și efort.