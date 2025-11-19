Alertă de securitate WhatsApp: Datele a 3,5 miliarde de utilizatori, expuse online

Aceasta este o scurgere majoră de date personale, potrivit Le Figaro. De îndată ce un utilizator introduce un număr de telefon aleatoriu în aplicație, este posibil, dacă acel număr aparține cu adevărat cuiva - ca acesta să obțină acces la toate datele dumneavoastră personale: un nume, o fotografie și, dacă există una, descrierea profilului. Acest lucru au demonstrat cercetătorii austrieci, conform publicației online americane Wired.

Prin diverse manipulări ale aplicației, aceștia au demonstrat că este posibil să utilizeze această metodă simplă de verificare a tuturor numerelor posibile din căutarea de contacte WhatsApp pentru a extrage până la 3,5 miliarde de numere de telefon ale utilizatorilor. Au descoperit că pot accesa fotografiile de profil a aproximativ 57% dintre acești utilizatori și descrierile de profil a 29% dintre ei.

Acest lucru îi determină pe cercetătorii austrieci să afirme că este vorba de „cea mai mare scurgere de date din istorie” dacă studiul nu ar fi fost realizat „intern și responsabil” de către grupul lor de lucru.

Cercetătorii declară că au șters copia celor 3,5 miliarde de numere de telefon și au notificat Meta cu privire la descoperirile lor în aprilie.

În urma acestei notificări, compania americană ar fi controlat problema prin împiedicarea utilizării pe scară largă a acestei metode și limitarea numărului de căutări posibile.

Cu toate acestea, Meta le-a mulțumit recent cercetătorilor, declarând că aceștia „lucrează la sisteme anti-scraping de ultimă generație ”, recunoscând în același timp că acest studiu „a jucat un rol crucial” în testarea acestor mijloace de apărare.

(sursa: Mediafax)