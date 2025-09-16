Alex Florența răspunde criticilor lui Nicușor Dan: Înțeleg și e normal ca președintele să se preocupe

„În primul rând, cred în criticile constructive. L-am urmărit pe domnul președinte al României și sunt convins că voi avea din partea dumneavoastră și mai multe elemente cu privire la aspectele de nemulțumire legate de activitatea parchetului general. Pe de altă parte, sunt firești, înțeleg și e normal ca președintele țării să se preocupe de acest domeniu. Sunt în asentimentul domnului președinte cu un aspect pe care l-a menționat aseară (...): faptul că, o lungă perioadă de exemplu, Parchetul General acționa poate într-un mod rutinat, parcă a fost termenul, făcând fiecare de toate. E adevărat. Este practic și unul dintre elementele de la care am plecat inclusiv în proiectul de management când am candidat pentru această poziție în 2023. E de altfel public, pe site-ul Ministerului poate fi consultat oricând și constatam exact același lucru că, la acel moment, Parchetul General nu avea o strategie după care să-și ghideze anchetele și nici o prioritizare a activității”, a spus, marți seara, la Antena 3 CNN, Alex Florența.

Florența spune că atunci când a venit în poziția de procuror general a avut ca prioritate prioritizarea și este deja pusă în practică: „Am operat cea mai mare schimbare în organigrama și arhitectura Parchetului General din ultimii 30 de ani, regândind întreaga arhitectură de urmărire penală, construind și influențând birouri specializate care să se adreseze fiecare a dintre domeniile ultra specializate de criminalitate, pentru că aici avem probleme în România. Fie că vorbim de economic-financial, fie că vorbim de cybercrime și așa mai departe. De asemenea, în toată această perioadă, s-a pus un accent cât se poate de intens pe modul de coordonare a activității dinspre Parchetul General către celelalte parchete, pentru că și acesta exista teoretic, dar lipsea cu desăvârșire”, adaugă Alex Florența.

Acesta afirmă că a acționat pe două elemente importante: pe o zonă de digitalizare, „pentru că nu aveai nicio posibilitate la Parchetul General, până acum 3 - 2 ani și jumătate, să constați cum se manifestă activitatea unui parchet. pentru că nu exista nici o formă de digitalizare minimală”. Din acest punct de vedere, dacă se dorea să se vadă ce se întâmplă cu un dosar reclamat că se îngiversează prea mult, trebuia să se facă o adresă acelui parchet și să-ți comunice ce se întâmplă în acel dosar.

„În momentul de față, noi, în 2 ani de zile, am ajuns la o procedură de digitalizare în care, în momentul de față, întreaga activitate a Ministerului Public, toate palierele ei, este complet digitalizată. Suntem una dintre puținele instituții în care, inclusiv prin raportare cu alte instituții, cum e ANABI, de exemplu, am dezvoltat canalele de comunicare electronică. Avem dezvoltată posibilitatea de a monitoriza toți procurorii din teritoriu în momentul de față, pentru a le vedea complexitatea activității, cât muncesc și, mai ales, de ce nu muncesc, cât se întâmplă”, a explicat procurorul general.

„În al doilea rând, tot pe aceast palier, s-a dezvoltat o capacitate de coordonare și au fost implementate pentru prima oară în istoria Ministerului Public, acțiuni comune coordonate de Parchetul General la nivel național, care angrenează toate parchetele pe câte o direcție de acțiuni, acele acțiuni Jupiter. Și fac o mențiune numai la ele, anul acesta au reprezentat, practic, a fost cea mai mare acțiune de a Ministerului Public cu peste 1600 de percheziții”, mai spune procurorul general.

Florența a mai spus că Parchetul General, în ciuda eforturilor care s-au depus în această perioadă, stă pe o schemă de personal de 40% lipsă.

De asemenea, Florența a mai spus că Parchetul General a făcut eforturi pe această schemă de personală redusă și a soluționat în acești 2 ani de zile toate dosarele istorice.

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

„Și pot da câteva exemple doar. Dosarul Mineriadei, dosarul 10 august, dosarul atentatului cu bombă de la Arad, dosarul incendiului de la maternitatea din Piatra Neamț, dosarul crimei de la Onești și exemple pot continua. De asemenea, în dosarele care au fost nou instrumentate, nou deschise, s-a acționat rapid și vorbim de dosare de o mare complexitate, cu un nivel de dificultate uriaș. Începând cu un dosar Crevedia și terminând cu un dosar, precum cel pe care l-am discutat astăzi, în care cercetările au fost finalizate în sub 10 luni de zile. Prin urmare, Parchetul General s-a mișcat, se mișcă, este așezat, prezintă în momentul de față o viziune pe viitor și sunt convins că multe dintre aceste lucruri care sunt date tehnice, până la urmă, sunt date statistice la îndemâna oricui și pot fi analizate în orice rând, vor face analiza riguroasă, inclusiv la președintele României, la momentul în care se va analiza o întreagă activitate a Parchetului General”, a mai spus Alex Florența.

Întrebat dacă în momentul expirării mandatelor celor doi șefi de la cele trei parchete mari - DNA, DIICOT și Parchetul General, intenționează să facă alte numiri, Nicușor Dan a spus că nu este mulțumit de procurorul general și de șeful DNA.

„Eu nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin”, a spus Dan.

(sursa: Mediafax)