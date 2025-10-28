Nazare: Bugetul pentru 2026 va fi primul buget digitalizat al României

Alexandru Nazare a avut marți discuții cu echipa comisarului european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, despre progresul măsurilor fiscale și planurile României în cadrul procedurii de deficit excesiv.

„Câştigǎm teren important în Europa. Noi semnale de încredere de la Comisia Europeanǎ, în dialogul cu Comisarul Dombrovskis”, spune Nazare într-o postare pe Facebook.

El arată că acțiunile întreprinse pentru a asigura corectarea deficitului excesiv au fost încǎ o datǎ salutate de Comisia Europeană, iar evaluarea finală din 25 noiembrie va reflecta aceste rezultate, „oferind șansa României să iasă din procedura de deficit excesiv fără aplicarea unor condiționalități suplimentare”.

„Am discutat despre restructurarea echilibrată a planului național de redresare și reziliență (PNRR), inclusiv transferuri între componentele de granturi și împrumuturi, pentru a asigura coerența și sustenabilitatea proiectelor; proiectele critice, în special în transporturi și sănătate, vor fi integrate în programele de coeziune 2021–2027, pentru a evita pierderea investițiilor europene”, adaugă ministrul Finanțelor.

El susține că vor continua măsurile implementate de ANAF şi accelerarea digitalizǎrii.

„Bugetul pentru 2026: va fi primul buget digitalizat al României, cu toate ministerele și autoritățile locale conectate într-o platformă unică pentru planificare și monitorizare transparentă; este un pas major spre eficiență, responsabilitate și utilizarea responsabilǎ a fiecărui leu public. Stabilitatea şi responsabilitatea sunt principalii indicatori ai încrederii investitorilor şi partenerilor externi. De aceea, trebuie să continuăm cu consecvență nu doar să punem ordine în finanțele României, ci să transformăm această stabilitate într-un motor real de relansare economică și modernizare”, mai spune ministrul pe rețeaua de socializare.

(sursa: Mediafax)