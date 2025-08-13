Nazare, surprins de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: Nu se potrivește!

Întrebat, miercuri, într-o conferință de presă. cum se potrivește această măsură în pachetul de reduceri, ministrul a spus: „Nu se potrivește. Eu, personal, nu știam de această măsură. Voi verifica. Dar, deloc nu se potrivește”.

Măsura a fost adoptată prin hotărârea plenului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial luni. Actul normativ prevede, printre altele, că personalul nou-încadrat în cadrul instituției, cu excepția Autorității de Audit, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 40% până la prima evaluare a performanțelor profesionale.

În anul 2025, această majorare se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie, cu excepția unor prevederi care intră în vigoare din august.

Declarația ministrului vine în contextul în care Guvernul anunță măsurile din pachetul 2 de reformă fiscală, în încercarea de a reduce deficitul bugetar și a menține stabilitatea fiscală.

(sursa: Mediafax)