Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județ

Ministrul Sănătății i-a chemat în regim de urgență pe toți cei care au putere de decizie.

„Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se va deplasa astăzi la Consiliul Județean Prahova, unde a convocat de urgență directorul Direcției de Sănătate Publică Prahova, reprezentanții Inspecției Sanitare de Stat și managerii spitalelor din județ afectate de lipsa apei potabile. Întâlnirea are ca obiectiv evaluarea rapidă a situației din sistemul de sănătate din județ și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea pacienților și asigurarea continuității serviciilor medicale”, au anunțat reprezentanții Ministerului.

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis un comunicat de presă în care explică situația critică provocată de întreruperea furnizării apei potabile în Prahova și precizează că operatorul ESZ Prahova poartă responsabilitatea pentru problemele apărute în sistemul de alimentare. ANAR estimează că furnizarea apei către populație poate fi reluată în cel mult o săptămână.

ANAR atrage atenția că intervențiile necesare la barajul Paltinu nu pot fi realizate din cauza nivelului ridicat al apei, care împiedică accesul scafandrilor. În lipsa intervențiilor urgente, problemele de alimentare cu apă brută ar putea continua în următoarele șase luni.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, spune că distribuția apei a fost oprită ca urmare a deciziei furnizorului Apele Române, iar cel mai optimist scenariu indică reluarea furnizării apei în 8 decembrie.

(sursa: Mediafax)