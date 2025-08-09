Alexandru Rogobete a vizitat două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR, din Galați

„În vizita din județul Galați, am ajuns la două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR. Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale, spirometre și multe alte echipamente esențiale pentru îngrijirea pacienților. Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat și îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câștigă”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, prin PNRR, România dotează 2.500 de cabinete și finanțează reabilitarea a peste 800 dintre ele.

„Și nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă”, a precizat ministrul Sănătății.

Sâmbătă, demnitarul face o vizită în județul Galați. El a fost pe șantierul viitorului spital din orașul Tecuci construit în baza unui proiect al Consiliului Județean. De asemenea, ministrul a vizitat Spitalul Clinic Județean „Sf. Apostol Andrei”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuvioasă Parascheva”, toate din orașul Galați. În unitățile menționate, în ultimii ani s-au făcut investiții importante, atât în modernizarea și construirea unor clădiri, cât și în dotarea cu aparate performante, unele unice în România.

„Am fost la Unitatea de Primiri Urgențe, la noul Ambulatoriu de Specialitate, la Radioterapie și la Oncologie - spitalizare de zi. I-am prezentat domnului ministru și noua secție de Cardiologie, care va fi inaugurată în curând, precum și secția de Neurologie, recent modernizată. În același timp, am discutat deschis despre unele secții care, din respect pentru pacienți și pentru echipa medicală, necesită în continuare atenție și modernizare. În ultimii ani, am făcut pași concreți în această direcție, dotând spitalul cu echipamente de ultimă generație, dar și inaugurând spații medicale noi”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

De asemenea, șeful CJ Galați i-a prezentat ministrului proiectul privind realizarea unui nou spital în orașul Galați. Conform proiectului care a parcurs mai multe etape birocratice, noua unitate medicală va prelua cea mai mare parte a secțiilor din actualul Spital Județean.

(sursa: Mediafax)