Alexandru Rogobete, despre moartea Dr. Ștefania Szabo: O cunosc personal. Nu știu de ce făcea 7 gărzi

Alexandru Rogobete spune că o cunoștea pe Ștefania Szabo, precum și pe mama acesteia.

„Eu o cunosc pe doamna doctor. Dumnezeu să o odihnească. O cunosc și pe mama dânsei. Le cunosc bine pe amândouă și este o situație tragică tot ce s-a întâmplat acolo. (...) În ceea ce privește personalul, există 9 chirurgi plus un contract de gardă suplimentar, deci 10 chirurgi. Asta înseamnă că în mod normal acolo trebuiau să se realizeze în medie în jur de 3 gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea șapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puține decât putea să facă, nu știu. Nu am o explicație în momentul de față. Nu știu dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situație, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi. Asta va stabili ancheta”, a spus Rogobete la Medika TV.

Acesta recunoaște că există unități sanitare unde gărzile sunt acoperite greu, din cauza lipsei de personal.

Ștefania Szabo a fost găsită moartă marți dimineață în camera de gardă a Secției Chirurgie.

Anchetatorii au făcut miercuri un inventar la farmacia Spitalului Județean Buzău pentru a verifica stocurile de medicamente. Miercuri este programată necropsia medicului Ștefania Szabo, însă surse spun că familia a cerut un medic legist agreat, ceea ce ar amâna necropsia.

Familia Ștefaniei Szabo a cerut ca necropsia să fie făcută de un medic legist agreat, iar dacă anchetatorii aprobă cererea, necropsia să fie amânată pentru zilele următoare, scrie sansanews.ro.

Anchetatorii au extins cercetările și la ATI și UPU, secțiile spitalului care folosesc propofol, anestezicul pe care criminaliștii l-au găsit lângă trupul neînsuflețit al doctoriței, alături de alte două substanțe, diazepam și tramadol, potrivit aceleiași surse.

Se face un inventar și la farmacia spitalului pentru a verifica dacă stocurile de propofol, corespund cu datele din documente, ce cantități au fost transferate către secțiile spitalului și cine a semnat pentru ridicarea lor. Sunt verificate și stocurile de tramadol și diazepam.

De asemenea, anchetatorii au cerut imagini de pe camerele de luat vederi. „Se pare că, luni seară, înainte de a merge spre camera de gardă în care și-a găsit tragicul sfârșit, doctorița ar fi coborât jos, la UPU, acolo unde ar fi consultat câțiva pacienți. După aceea nu a mai fost văzută și nici nu a mai răspuns la telefon. Toată lumea și-a închipuit că se odihnește, iar urgențele au fost preluate de către celălalt medic chirurg aflat în gardă. Din informațiile noastre ar fi vorba despre medicul chirurg pediatru Alma Clinciu, care are și competențe de chirurgie generală”, adaugă sursa citată, scrie Mediafax.

Când va fi înmormântată Dr. Ștefania Szabo

Familia medicului decedat în gardă a făcut un anunț despre ceremonia de înmormântare:

"Cu profundă durere în suflet, anunțăm depunerea trupului neînsuflețit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo - directorul medical al Spitalului Judetean de Urgență Buzău.

Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Județean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00–13:00.

Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi.

Vineri dimineață, drumul spre odihna veșnică va continua, când va fi depusă la Capela Bălăneanu (sector 2, București).

Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, in jurul orei prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din sectorul 5, Șoseaua Antiaeriană.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i așeze sufletul printre cei drepți! "