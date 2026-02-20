Românii spun că e riscant să trăiești neasigurat, dar cei mai mulți sunt în continuare fără protecție

Patru din cinci români recunosc că, dacă ar trece printr-o astfel de situaţie, ar fi destul de afectaţi financiar, chiar dacă o parte dintre ei spun că au ceva bani puşi deoparte (45%), arată cercetarea, efectuată pe un eşantion de 1.036 de respondenţi la nivel naţional.



"Deşi conştientizează riscurile, puţini au însă o asigurare care să le ofere protecţie şi să acopere cheltuielile neplanificate. Deficitul de protecţie este, astfel, semnificativ şi continuă să se adâncească de la an la an. În situaţia unui accident, a unei probleme medicale sau a unui deces în familie, aproape două treimi dintre respondenţi estimează că ar avea nevoie de cel puţin 5.000 de lei pentru cheltuielile neprevăzute, 25% plasând nevoia chiar între 50.000 şi peste 150.000 de lei", susţin autorii sondajului.



La nivel de piaţă, datele arată că o familie ar avea nevoie, în medie, de peste 165.000 de lei în plus faţă de resursele financiare disponibile pentru a depăşi situaţia fără dificultăţi financiare şi a-şi putea menţine nivelul de trai, cu aproximativ 7% mai mult decât anul trecut, potrivit unei analize UNSAR.



Numai 17,5% dintre respondenţi spun însă că dispun sau pot accesa uşor toată suma de care ar avea nevoie într-o situaţie de urgenţă, iar alţi 12,7% ar avea cel puţin jumătate din valoarea pe care o consideră necesară. Cei mai mulţi recunosc, în schimb, că ar găsi soluţii pentru o parte mai mică din sumă, în timp ce aproape un respondent din cinci declară că nu dispune deloc de resurse pentru astfel de urgenţe, mai arată sondajul Allianz-Ţiriac.



"România neasigurată este o Românie vulnerabilă, iar deficitul de protecţie în faţa unor riscuri care se pot întâmpla oricui arată, de fapt, starea de sănătate financiară a oamenilor. Conştienţi de riscuri, dar fără protecţia potrivită, mulţi ajung să se clatine financiar în situaţii pe care nu le pot anticipa şi nici preveni, cum ar fi un accident, o urgenţă medicală sau o problemă mai gravă care duce la pierderea veniturilor. Rolul asigurărilor este tocmai să ducă greul financiar într-o astfel de situaţie, acoperind cheltuielile neplanificate, iar rolul nostru, ca industrie, este să creştem nivelul de protecţie prin produse simple şi accesibile, cu acoperiri extinse pentru riscurile reale la care sunt expuşi românii, chiar şi dincolo de graniţe. Pentru că protecţia prin asigurări nu e doar o decizie financiară, ci un act de responsabilitate pentru viitor", a afirmat Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac Asigurări.



Totodată, doar unul din doi respondenţi se consideră 100% responsabil de viitorul propriu şi de rezilienţa financiară personală în faţa neprevăzutului.



Alţi 37% cred însă că responsabilitatea e împărţită, mizând într-o situaţie de urgenţă pe sprijin din afară, din partea statului, a sistemului de protecţie socială sau a familiei, potrivit cercetării Allianz-Ţiriac.



Când se gândesc la riscuri, cea mai mare teamă a românilor este pierderea sănătăţii (29,8%), urmată de posibilitatea să devină o povară pentru familie (18,9%) sau lipsa resurselor financiare de care ar avea nevoie în caz de urgenţă (18%), precizează cercetarea.



"Îngrijorător este însă faptul că, în ultimii doi ani, peste 38% dintre români spun că s-au găsit în situaţia de a evita să meargă la medic din cauza costurilor, iar dacă s-ar îmbolnăvi grav mâine, mai mult de 53% ar căuta sprijin într-un spital de stat - deşi numai 17% se simt protejaţi în mod real prin contribuţiile de asigurări sociale pe care le plătesc -, în timp ce doar 20,1% spun că ar putea beneficia de tratament în sistemul privat, pe baza unui abonament medical sau a unei asigurări de sănătate", se menţionează în document.



Ca urmare, peste două treimi dintre români (67,6%) consideră că asigurarea de sănătate este cel mai important element de protecţie în faţa unor evenimente neprevăzute, mai arată sondajul Allianz-Ţiriac. Iar dacă ar putea "asigura" un singur aspect al vieţii lor pentru următorii 10 ani, peste 50% dintre români ar alege sănătatea, urmată de stabilitatea financiară (23,7%) şi de siguranţa celor dragi (17,2%).



Sondajul Allianz-Ţiriac a fost desfăşurat în 2025, la nivel naţional, pe un eşantion total de 1.036 utilizatori de internet din România. Aproximativ 53% dintre respondenţi sunt bărbaţi, preponderent cu vârsta între 18 şi 44 de ani, iar peste 56% au venituri lunare de peste 4.000 de lei.



Allianz-Ţiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare şi asigurări şi cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand.

