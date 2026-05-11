Jurnalul.ro Ştiri Observator Amenzi record în restaurantele unde se fuma „la liber”

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   22:15
Amenzi pe bandă rulantă pentru zeci de restaurante

Polițiștii locali din Capitală au dat amenzi de 60.000 de lei restaurantelor de pe Bulevardul Decebal pentru fumat în spații publice.

Reprezentanții Primăriei Capitalei arată, luni, într-o postare pe Facebook că fumatul în spațiile publice închise este interzis prin lege, iar cei care „uită” acest lucru și pun în pericol sănătatea oamenilor riscă amendă.

În ultimele noți, 24 de restaurante de pe Bulevardul Decebal au fost verificate de polițiștii locali.

„Mirosea a tutun, mesele erau dotate cu scrumiere, semn că fumatul la interior e o practică uzuală. Amenzile date au ajuns, cumulat, la 60.000 de lei”, se arată în postare.

Autoritățile amintesc că sancțiunile pentru aceste abateri sunt progresive: 5.000 de lei prima amendă, 10.000 + suspendarea activității până la rezolvarea problemei la a doua abatere și amendă de 15.000 lei + închiderea unității la cea de-a treia abatere.

(sursa: Mediafax)

