Amenzi record în restaurantele unde se fuma „la liber”

Reprezentanții Primăriei Capitalei arată, luni, într-o postare pe Facebook că fumatul în spațiile publice închise este interzis prin lege, iar cei care „uită” acest lucru și pun în pericol sănătatea oamenilor riscă amendă.

În ultimele noți, 24 de restaurante de pe Bulevardul Decebal au fost verificate de polițiștii locali.

„Mirosea a tutun, mesele erau dotate cu scrumiere, semn că fumatul la interior e o practică uzuală. Amenzile date au ajuns, cumulat, la 60.000 de lei”, se arată în postare.

Autoritățile amintesc că sancțiunile pentru aceste abateri sunt progresive: 5.000 de lei prima amendă, 10.000 + suspendarea activității până la rezolvarea problemei la a doua abatere și amendă de 15.000 lei + închiderea unității la cea de-a treia abatere.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹